Кубань вошла в топ-3 регионов по выручке бизнеса, не связанного с нефтью и газом

Крупные и средние предприятия Краснодарского края, не связанные с нефтегазовым сектором, нарастили выручку за апрель—январь 2023 года на 110,1 млрд руб., или на 7,4% — до 1,6 трлн руб. Такие сведения на основе данных Росстата приводит в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По этим показателям Кубань заняла второе место. Наиболее значительное повышение оборотов крупных и средних предприятий ненефтегазового сектора в абсолютном выражении было зафиксировано в Ростовской области — на 124,4 млрд руб., до 1,23 трлн руб.

На третьем месте в рейтинге оказался Приморский край, где выручка несырьевых предприятий выросла год к году на 93,5 млрд руб., или на 16,8%, до 650,2 млрд руб.

В Краснодарском крае драйверами роста стали оптовая торговля сельхозсырьем (она прибавила 65,5 млрд руб.), розничная торговля (рост 37,6 млрд), менеджмент и управленческий консалтинг (прибавка 35,6 млрд), складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (+14,8 млрд руб.).

Как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, за год доля бизнеса, не связанного с нефтью и газом, в общей выручке увеличилась. Если в январе—апреле 2022 года она составляла 67%, то теперь поднялась до 73%. В будущем эти доли еще могут колебаться: ситуация в отраслях сейчас во многом определяется внешней конъюнктурой на мировых рынках. В то же время со временем ситуативное явление может перейти в долгосрочный тренд на повышение роли ненефтегазового сектора.

По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети, выручка крупных и средних предприятий ненефтегазового сектора в январе—апреле увеличилась в 50 регионах.

Андрей Пугачев