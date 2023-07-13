За сутки по Белгородской области ВСУ выпустили 86 различных снарядов и взрывных устройств

Белгородская область за сутки была атакована со стороны Украины 86 различными снарядами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В результате одного из обстрелов ранен человек.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 38 прилетов. По окраине села Сподарюшино выпущено 14 минометных снарядов, по окраине села Козинка — 11, по окраине села Рождественка — два. Еще 11 артиллерийских снарядов выпущено по окраине села Мокрая Орловка. Пострадавших нет. В Сподарюшине, Мокрой Орловке и Заречье-Втором была повреждена линия электропередач (ЛЭП). По Козинке информация о повреждениях уточняется.

В Краснояружском районе зафиксировано 18 прилетов. По шесть артиллерийских снарядов пришлись на села Графовка, Репяховка и Староселье. В Графовке мужчина с осколочным ранением предплечья, руки и грудной клетки доставлен в больницу. Там же повреждена ЛЭП. В Репяховке осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

В Шебекинском горокруге зафиксировано 12 прилетов. По шесть минометных снарядов пришлись на хуторы Марьино и Панков. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе зафиксировано десять прилетов. По хутору Варишкин выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — три. В селе Наумовка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском горокруге зафиксировано шесть минометных прилетов. Все они пришлись на село Новопетровка. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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