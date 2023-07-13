Ройзман допустил, что может снова начать вести социальные сети

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) допустил, что может снова начать вести социальные сети. Он пояснил, что ему «возможно придется» возобновлять медийную активность, поскольку к нему за помощью обращается «очень много народу». Кроме того, сейчас у него нет запрета на пользование соцсетями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ограничением является только необходимость ставить иноагентскую плашку. Для меня это унизительно, но, когда касается помощи людям, и особенно детям, я готов терпеть»,— отметил Евгений Ройзман. Его заявление в telegram-канале опубликовал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов).

Напомним, с августа 2022 года Евгений Ройзман не мог пользоваться интернетом из-за избранной судом меры пресечения в рамках расследования уголовного дела о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). В мае этого года экс-мэра Екатеринбурга признали виновным, оштрафовав на 260 тыс. руб. 6 июня приговор вступил в силу, поэтому мера пресечения была снята.

Уголовное дело в отношении него возбудили за то, что, по данным следствия, 1 июля 2022 года он провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», бывший мэр назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

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