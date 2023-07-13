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Коммерсантъ FM
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«Льву Мациевичу не было равных»

Петр Воронков — о мастерстве авиатора

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какое впечатление на людей производил офицер Корпуса корабельных инженеров, а также о его неудавшейся попытке установить новый рекорд.

Фото: общественное достояние

Фото: общественное достояние

Санкт-Петербург сегодня, пересечение Аэродромной улицы и Серебристого бульвара — здесь установлена памятная мраморная плита: «На этом месте пал жертвою долга 24 сентября 1910 года, совершая полет на аэроплане "Фармана" Корпуса корабельных инженеров флота, капитан Лев Макарович Мациевич». Я бы добавил, что произошло это на празднике воздухоплавания. И еще обязательно, что всего за несколько дней до мероприятия Мациевич стал любимцем и публики, и гостей.

Что он вытворял в воздухе! Для тех времен уму непостижимо. Хотя в полетах принимали участие и такие в будущем асы, как Сергей Уточкин, Михаил Ефимов, Мациевичу не было равных. Питер в те дни жил исключительно авиацией, а слово «авиатор» вызывало бурю восторга. Газетчики замечали, что дамы, и те говорили о моторах, лошадиных силах и пропеллерах. Билеты на трибуны аэродрома раскупались моментально, цены на них были серьезные: в ложу — 25 руб., на простые места — от 20 коп. до 5 руб.

Мациевич ставил всевозможные рекорды. С ним поднимались в небо борец Иван Заикин, адмирал Николай Яковлев, председатель Государственной думы Александр Гучков и многие другие известные люди. «Все хотели летать с Мациевичем,— писал один из современников,— всем он внушал доверие и всех очаровывал своим удивительным обаянием». Тем не менее, когда Мациевич поднял в воздух Петра Столыпина, и самолет скрылся за облаками, жандармы не на шутку обеспокоились. Летчик был эсером — единственный, пожалуй, недостаток Мациевича. А учитывая отношение эсеров к одиозному министру, Мациевич по заданию партии легко мог там, в облаках, скинуть Столыпина на землю. И доказывай потом, что он не сам вывалился. Однако все обошлось. Столыпин был в восторге.

На следующий день под самый занавес праздника летчик решил установить новый рекорд высоты, но не получилось. На отметке 400 м самолет вдруг с треском стал разваливаться на части. Было хорошо видно, как от него отделилась фигурка человека и, отчаянно жестикулируя, полетела вниз. Позже поэт Александр Блок написал стихотворение «Авиатор», а офицер русской армии Глеб Котельников изобрел парашют.

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