ВТБ и «СКБ Контур» договорились о совместном развитии цифровых проектов

Соглашение о сотрудничестве заключили банк ВТБ и IT-корпорация «СКБ Контур» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. В совместном пресс-релизе говорится, что стороны планируют совместно развивать финтех-решения и нефинансовые сервисы для бизнеса. Документ подписали директор по продажам СКБ Контур Геннадий Викулов и управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

«Сервис электронного документооборота от "Контура", который используется в ВТБ, уже стал привычным для наших сотрудников и контрагентов. Уверены, что мы совместно с партнером сможем предложить предпринимательскому сообществу удобные цифровые продукты для решения широкого спектра бизнес-задач»,— отметила госпожа Жильцова.

Соглашение предусматривает модернизацию бизнес-процессов с использованием цифровых решений и совместное участие в мероприятиях, связанных с разработкой и использованием цифровых технологий. Одним из возможных проектов сотрудничества является совместная работа «СКБ Контур» и платформы для закупки товаров и услуг у предпринимателей «Бизнес Коннект».

«Партнерство даст новые преимущества нашим решениям и откроет новые возможности для клиентов»,— подчеркнул директор по продажам «СКБ Контур» Геннадий Викулов.

В рамках «Иннопрома» IT-корпорация подписала аналогичные соглашения со Сбербанком, «Россети Урал» и группой компаний «Проспект», учитывая специфику каждого партнера. Так, в соглашении со Сбербанком стороны договорились о взаимодействии при реализации программ и проектов, связанных с разработкой и запуском новых цифровых решений.

Соглашение с «Россети Урал» предусматривает возможность проведения опытно промышленной эксплуатации продуктов IT-компании на объектах электросетевого комплекса. «Проспект» получит разработку и внедрение решения от сервиса «Контур.недвижимость».

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур». Ключевые направления: ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка СКБ Контур за 2022 год составила 26,4 млрд руб., решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

Ксения Лысенко

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