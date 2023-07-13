ПСБ и Корпорация развития Среднего Урала будут развивать предпринимательскую экосистему

ПСБ и Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) в ходе XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве по созданию научно-производственной предпринимательской экосистемы «Космос» в Екатеринбурге.



Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ

Экосистема «Космос» создается для разработки и производства продукции высокотехнологичных отраслей промышленности, развития человеческого капитала, формирования благоприятных условий для ведения бизнеса, научной и производственной деятельности путем коллаборации промышленных и научных организаций, учебных заведений, институтов развития, кредитных и других организаций.

«Новая инвестиционная площадка в Свердловской области – знаковый проект для региона, который будет способствовать не только развитию кадрового потенциала высокотехнологических предприятий, но и позволит решить задачу повышения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. ПСБ усиливает работу по поддержке всех направлений, касающихся разработки и производства высокотехнологичной продукции, в том числе в оборонной отрасли, предприятия которой являются основой экономики Урала», - отметил вице-президент – управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

Согласно концепции экосистемы, в ней сосредоточатся предприятия электронной промышленности: радио – и микроэлектроника, авиастроение, беспилотные системы и робототехника.

«Мы создаем «тепличные» условия для быстрого развития наших будущих резидентов, даём им возможность заниматься тем, в чём они профессионалы – создавать и производить высокотехнологичную продукцию. Поддержка одного из крупнейших банков страны позволит обеспечить участников экосистемы доступными программами финансирования проектов. Это позволит компаниям быстрее реализовать свои проекты в приоритетных отраслях промышленности», – подчеркнул генеральный директор «Корпорации развития Среднего Урала» Андрей Мисюра.