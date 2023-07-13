Мэрия и прокуратура Анапы будут контролировать реализацию всех инвестпроектов

Реализацию всех инвестпроектов в Анапе возьмет на контроль администрация и прокуратура города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по результатам очередного заседания инвестштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«Главный критерий — чтобы они укрепляли экономику Анапы, имели социальную или имиджевую составляющую, усиливали привлекательность курорта для туристов»,— отметил глава Анапы Василий Швец.

Его заместитель Виталий Воронов рассказал о топ-50 инвестпроектов, которые находятся на сопровождении в управлении инвестиций. Всего в списке 56 проектов, около 60% из которых относятся к санаторно-курортному комплексу. Общий объем инвестиций по ним превысит 240 млрд руб. После реализации инвестпроектов в городе может появиться более 15 тыс. новых рабочих мест и свыше 30 тыс. койко-мест.

В первом полугодии инвестштаб рассмотрел на заседаниях более 35 проектов из топ-50. Возникающие проблемные вопросы решались оперативно при участии отраслевых управлений и ресурсоснабжающих организаций.

Председатель совета Анапы Леонид Красноруцкий отметил, что появление новых объектов имеет важную социальную функцию, поскольку они обеспечат новые рабочие места и круглогодичную занятость. Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров подчеркнул, что при реализации инвестпроектов особо важно полностью соблюдать законодательство.

Татьяна Ручкина

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