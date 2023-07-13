В Екатеринбурге силовики ищут мужчину, пытавшегося принудить двух девушек к сексуальным действиям

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении двух девушек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта около одного из домов на ул. Репина. По информации «Ъ-Урал», мужчина пытался принудить их к определенным действиям в процессе разговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

По поручению и. о. руководителя регионального СУ СКР Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

Глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчину ищут сотрудники уголовного розыска ОП № 8. В полиции просят всех, кто располагает сведениями о подозреваемом, сообщать о его возможном местонахождении.

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