Дом первых руководителей ядерного центра в Сарове намерены изъять у собственника

Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области обратилось в суд с иском об изъятии из частной собственности исторического здания в Сарове — Дома, в котором жили первые руководители ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Дата рассмотрения по делу не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГООКН Нижегородской области Фото: УГООКН Нижегородской области

Дом первых руководителей на улице Давиденко, 5 был построен в 1947 году. В частной собственности находится с 2011 года. В этом году управление госохраны ОКН провело проверку и выяснило, что дом находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Судя по фотографиям, крыша здания рухнула, стены частично разрушены. Видны следы пожара.

«Работы по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия не проводились. Здание неоднократно подвергалось пожарам, что значительно ухудшило его техническое состояние»,— сообщили в управлении. Будут ли дом восстанавливать в случае его изъятия, не уточняется.

Анастасия Еремина