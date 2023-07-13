Из-за ливней на Кубани снизились темпы уборки урожая

Из-за сильных дождей в Краснодарском крае замедлился сбор урожая. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

По данным ведомства, сейчас обмолочено 640 тыс. га зерна. Это составляет 33% от плана.

Валовый сбор зерна на Кубани составляет более 3,6 млн. т. Аграрии региона собрали более 1 млн т озимого ячменя, 2,2 млн т озимой пшеницы и 300 тыс. т гороха на зерно. В регионе также собрали 3,8 тыс. тонн ягод. Среди них более 1,3 тыс. тонн клубники и почти 2,5 тыс. тонны вишни и черешни. 97% от общего валового сбора приходится на личные подсобные хозяйства.

Татьяна Ручкина

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