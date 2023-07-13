Ярославская прокуратура взыскала с обнальщицы 21 млн рублей

Раздольненский районный суд Республики Крым удовлетворил иск заместителя прокурора Ярославской области о взыскании 21 млн руб. с женщины, осужденной за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Кировский районный суд Ярославля год назад признал виновной жительницу Крыма в незаконной банковской деятельности, совершенной с извлечением дохода в особо крупном размере. Женщина шесть лет в Ярославской области занималась незаконным банковским обслуживанием юрлиц и удерживала в свою пользу вознаграждение за проведенные операции. В итоге она заработала 21 млн руб.

«В соответствии с положениями закона сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка, ничтожна. Все, полученное сторонами по такой сделке, подлежит взысканию в доход государства»,— отметили в прокуратуре.

Суд Республики Крым удовлетворил иск ярославской прокуратуры и взыскал с осужденной 21 млн руб. Решение в силу не вступило.

Алла Чижова