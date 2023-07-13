Екатеринбург вошел в рейтинг городов с наиболее активными темпами загородного строительства

Екатеринбург вошел в список городов РФ, с наиболее активными темпами строительства загородной недвижимости, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». Так, по данным платформы, во II квартале спрос на строительные работы в уральской столице вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 132%, если сравнивать с I кварталом этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С большой уверенностью можно прогнозировать, что в этом сезоне динамика роста рынка частного загородного строительства значительно превысит показатели прошлого сезона. Наравне с ростом сегмента строительства домов и коттеджей "под ключ", спрос растет и на отдельные строительные работы. Поэтапная стройка становится выгодным вариантом»,— рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова. Госпожа Филимонова объяснила, что поэтапное строительство может быть выгодно в связи с тем, что владелец покупает стройматериалы и вкладывает деньги в проект постепенно. Это дает большую гибкость в планировании бюджета.

Самыми востребованными строительными работами в Екатеринбурге стали кладочные работы (спрос вырос на 189%), услуги проектирования и подготовки смет (+134%), газификация (+441%), фундаментные работы (+175%) и изыскательные работы (+6%).

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