На Кубани начинает прогреваться воздух

С 13 июля в Краснодарском крае начнет снова теплеть. Дожди постепенно прекратятся, сообщает центр погоды «Фобос».

13 июля на Кубани погодой будет управлять антициклон. Он будет двигаться с юго-запада и рассеивать облака. В итоге дожди постепенно прекратятся, что позволит солнечным лучам активизировать дневной прогрев.

Температура воздуха составит в четверг +28…+30°. Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет 760 мм рт. ст., что выше нормы.

14 июля в регионе осадков не ожидается. По прогнозу температура превысит +30°.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram