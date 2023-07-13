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В Серове во время урагана мужчина погиб от удара током

В Серове (Свердловская область) во время урагана мужчина погиб от мощного удара электротоком. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Инцидент произошел вечером 12 июля на ул. Ферросплавщиков.

Погибшим оказался 42-летний местный житель по фамилии Захаров. В полиции сообщили, что во время сильного града и ураганного ветра мог произойти обрыв проводов, которые мужчина решил убрать с дороги. По предварительной информации, он взялся руками за оба провода, из-за чего получил «смертельный удар».

Валерий Горелых подчеркнул, что смерть мужчины не связана с криминалом.

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