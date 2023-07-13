В Госдуме попросили мэра Екатеринбурга объяснить запуск отопления в жару

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев попросил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова объяснить причины запуска отопления в 40-градусную жару. Об этом он написал в своем telegram-канале. Он пояснил, что накануне коммунальные службы, несмотря на аномально жаркую погоду, решили проверить готовность отопительных систем города к зиме.

«Есть убедительная просьба к мэру разобраться в причинах такого дивного решения и если это банальная бюрократия либо что-то, не дай бог, похуже,прислать на мою официальную почту разъяснения, если не затруднит»,— написал Валерий Селезнев.

Напомним, в Уральском федеральном округе (УрФО) несколько дней подряд сохраняется аномально жаркая погода. По данным синоптиков, в Екатеринбурге побит рекорд за всю историю наблюдений — температура поднялась до +40°С. В МЧС предупредили, что из-за жары могут деформироваться железнодорожные рельсы.

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