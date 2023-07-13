В свердловском селе Шайдуриха, где произошел крупный пожар, погибла женщина

В селе Шайдуриха (Свердловская область), где произошел крупный пожар, обнаружили погибшую женщину. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. По данным telegram-канала «Не для протокола», которого считают близким к администрации губернатора, речь идет о 71-летней пенсионерке, тело которой нашли при разборе конструкций сгоревшей дачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инцидент Невьянск / vk.com Фото: Инцидент Невьянск / vk.com

Власти также сообщили о двух пострадавших в результате пожара. Один мужчина получил ожоги ног и был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Другой уралец обжог кисти рук. Помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался.

Напомним, пожар в Шайдурихе начался вечером 12 июля. Сегодня МЧС сообщило, что пожар в селе был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. К тушению огня планируется привлечь авиацию.

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук рассказал, что в результате пожара сгорел 41 дом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят.

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