В результате ночного пожара на Гражданском проспекте госпитализированы трое

Крупный пожар произошел под утро 13 июля в Калининском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании на Гражданском проспекте, д. 75, корп. 1 поступило на пульт дежурного в 04:49, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По уточненным данным, в 4-х комнатной квартире площадью 54 кв. метра горела обстановка по всей площади.

С огнем спасатели справились лишь к 7 утра. Тушили пожар 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

В результате пострадали 3 человека, все они госпитализированы.

В соцсетях сообщают, что одна девушка пыталась спастись от огня, выпрыгнув из окна. Официально данная информация пока не подтверждается.

По информации телеканала 78.ru, двоих пожилых людей пришлось эвакуировать при помощи пожарной стрелы.

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