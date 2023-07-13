За ночь очередь из машин к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличилась в десять раз

За ночь очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла в десять раз. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В полночь в очереди стояло 60 машин, однако к 8 часам их количество увеличилось уже до 620. Время ожидания составляет около трех часов. Со стороны Керчи затруднений с проездом нет.

Пробки у Крымского моста со стороны Тамани начали появляться 1 июля. Рекордные показатели были зафиксированы 3 июля, когда пробка растянулась на 13 км. Причинами возникновения заторов являются начало активного туристического сезона и усиление досмотровых мероприятий.

Татьяна Ручкина

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