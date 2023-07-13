Трассу «Скандинавия» в Ленобласти перекроют трижды из-за ремонта ЛЭП

Движение по участку федеральной трассы А-181 «Скандинавия» на 132-м км в Выборгском районе Ленинградской области временно перекроют в четверг, 13 июля.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытия на срок не более 5 минут будут происходить трижды в период с 11:00 до 13:00.

В дорожном ведомстве уточнили, что ограничения вводятся в связи с запланированными работами по переустройству линий электропередачи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на 13 июля в Петербурге из-за дорожных работ на Кронштадтском шоссе полностью перекрывали дамбу.

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