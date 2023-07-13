В Туапсинском районе воду откачали со всех затопленных территорий и домов

К вечеру 12 июля вода самостоятельно сошла или ее откачали со всех территорий и домов в Туапсинском районе. Подтопленными остаются подвалы многоэтажек и складское помещение на цокольном этаже в поселке Тюменском, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В населенных пунктах муниципалитета продолжают расчищать территории и восстанавливать поврежденные объекты инженерной инфраструктуры. Специалисты проводят подворовой обход для выявления подтопленных территорий и оценки нанесенного жителям ущерба. Для них организован подвоз технической и бутилированной воды.

В пункте временного размещения остаются семь человек, в том числе двое детей. Они обеспечены всем необходимым.

После наводнения в Туапсинском районе действует режим «Чрезвычайная ситуация». Всего в муниципалитете подтопило 650 придомовых территорий и 290 домов, а также подвалы, подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram