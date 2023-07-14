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Пролетарские кадры для работы на Востоке

100 лет назад в Москве появился новый вуз

Институт востоковедения — преемник бывшего Лазаревского института, возникший на его развалинах. Своей основной задачей он ставит подготовку практических работников для Наркоминдела (работников консульских учреждений), Наркомвнешторга (торговых агентов различных квалификаций), Профинтерна и других организаций, заинтересованных в квалифицированных кадрах для работы на Востоке.

Фото: архив журнала "Огонек"

Фото: архив журнала "Огонек"

Восточные языки, изучение которых недавно было в институте самоцелью, стали в настоящее время лишь средством, необходимым условием для практической работы. Центр тяжести перенесен на изучение экономики в общественной жизни изучаемых стран, их места в мировом хозяйстве в системе империализма, значения торговых с ними отношений для восстановления хозяйства РСФСР, их международного положения и особенно их торговых и дипломатических взаимоотношений со старой и новой Россией.

В данное время в институте имеются китайский, японский, турецкий, иранский, индустанский, арабский и армянский языково-территориальные секторы. Возможно открытие с будущего учебного года еще монгольского и среднеазиатского секторов.

Состав студентов института еще, безусловно, требует пролетаризации. Для Востока мы должны подготовить и красного дипломата, и красного купца.

Статью «Новый ВУЗ» опубликовали «Известия» 6 апреля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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