Пролетарские кадры для работы на Востоке

Институт востоковедения — преемник бывшего Лазаревского института, возникший на его развалинах. Своей основной задачей он ставит подготовку практических работников для Наркоминдела (работников консульских учреждений), Наркомвнешторга (торговых агентов различных квалификаций), Профинтерна и других организаций, заинтересованных в квалифицированных кадрах для работы на Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив журнала "Огонек" Фото: архив журнала "Огонек"

Восточные языки, изучение которых недавно было в институте самоцелью, стали в настоящее время лишь средством, необходимым условием для практической работы. Центр тяжести перенесен на изучение экономики в общественной жизни изучаемых стран, их места в мировом хозяйстве в системе империализма, значения торговых с ними отношений для восстановления хозяйства РСФСР, их международного положения и особенно их торговых и дипломатических взаимоотношений со старой и новой Россией.

В данное время в институте имеются китайский, японский, турецкий, иранский, индустанский, арабский и армянский языково-территориальные секторы. Возможно открытие с будущего учебного года еще монгольского и среднеазиатского секторов.

Состав студентов института еще, безусловно, требует пролетаризации. Для Востока мы должны подготовить и красного дипломата, и красного купца.

Статью «Новый ВУЗ» опубликовали «Известия» 6 апреля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев