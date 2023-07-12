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Aston Martin показал лимитированный суперкар Valour

Компания Aston Martin показала лимитированный суперкар Valour, выпущенный к 110-летию британского автопроизводителя.

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Aston Martin Valour

Aston Martin Valour

Фото: Aston Martin

Aston Martin Valour

Aston Martin Valour

Фото: Aston Martin

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Aston Martin Valour

Фото: Aston Martin

Aston Martin Valour

Фото: Aston Martin

Новинка построена на базе спорткара Aston Martin V12 Vantage, который получил новый кузов в стиле показанного в 2020 году единственного в своем роде купе Aston Martin Victor. Дизайн модели отсылает к Aston Martin V8 Vantage, выпускавшегося с 1977 по 1989 годы — новые панели выполнены из углепластика, а кузов получил светодиодную оптику и дополнительные усилители. Valour отличается особыми по дизайну 21-дюймовыми колесами.

Интерьер нового суперкара почти не отличается от исходного V12 Vantage, за исключением новой панели приборов и измененных дефлекторов климатической системы. Для отделки предложены кожа, алькантара или традиционный английский твид.

Новинка получила 5,2-литровый V12, мощность которого увеличена до 715 л.с. Двигатель сочетается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а в базовое оснащение заднеприводного купе входят карбон-керамические тормоза, адаптивные амортизаторы, самоблокирующийся дифференциал и ряд другого оборудования.

Тираж Aston Martin Valour составит 110 экземпляров. Стоимость автомобиля составит от 1 млн фунтов стерлингов. Поставки первых суперкаров клиентам ожидаются в четвёртом квартале 2023 года.

Максим Вершинин

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