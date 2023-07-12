Главные новости за 12 июля. Кубань, Крым, Адыгея

ЧС в Туапсинском районе

В Туапсинском районе за сутки выпало три месячные нормы осадков — не менее 280 мм. Из-за этого оказались подтоплены 650 дворов, 290 домов.

Разрушены также оказались четыре моста, а также социальные и объекты коммунальной инфраструктуры. Кроме того, без вести пропали четыре человека.

Из-за подъема уровня рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань из леса пришлось эвакуировать группу из 40 туристов, в составе которой было 37 детей.

Из-за режима в ЧС в Туапсинском районе до 19 июля введен запрет на купание в море.

В Туапсе сняли на видео женщину, прочищающую ливневку с помощью швабры.

Главный синоптик Туапсинского района Светлана Дементьева заявила, что смерчи над морем «расстрелять» нельзя, поскольку такой технологии нет.

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