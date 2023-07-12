В Феодосии при взрыве мопеда во дворе жилого дома пострадали два человека

В Феодосии из-за взрыва мопеда, припаркованного во дворе жилого дома на улице Земской, пострадали два человека. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что пострадавшие — две женщины, находившиеся неподалеку. Их доставили в медицинское учреждение.

«Повылетали все окна в многоэтажке. Горит у одного из подъездов мопед, скорее всего он взорвался»,— цитирует издание блогера Александра Талипова.

Причины взрыва не уточняются. Господин Талипов утверждает, что взрыв был контролируемый. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Анастасия Донскова

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