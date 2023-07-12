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В Анапе объявили режим повышенной готовности из-за неблагоприятной погоды

В Анапе объявили режим повышенной готовности в связи с прогнозом о непогоде. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы»,— говорится в сообщении.

Предприятиям и организациям туротрасли рекомендовано принять превентивные меры и обеспечить готовность сил и наличие оснащения на случай ухудшения погодных условий.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, вечером 12 июля в регионе ожидаются дожди. В отдельных районах возможны ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

Анастасия Донскова

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