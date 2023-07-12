Воронежским перевозчикам могут выделить 35 млн рублей на системы видеонаблюдения

Правительство Воронежской области может компенсировать перевозчикам затраты на оснащение транспорта системами видеонаблюдения и видеозаписи. Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте облправительства. Сумма субсидий может составить 35 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков Фото: Андрей Цветков

В проекте постановления сказано, что перевозчикам компенсируют затраты, понесенные в 2022 и 2023 годах. На них будут иметь право только юридические лица и индивидуальные предприниматели, перевозящие пассажиров «автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом». При этом они «не могут быть иностранными юрлицами» и не должны были получать аналогичную субсидию в 2022 году.

Получателей выплаты определит областной департамент промышленности и транспорта. Не позднее 1 октября 2023 года ведомство опубликует на своем сайте объявление о проведении соответствующего отбора.

Алина Морозова

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