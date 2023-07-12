В Адыгее в суд направили дело об организации работы незаконного казино

В Тахтамукайском районе Адыгеи в суд направили материалы уголовного дела об организации работы незаконного казино. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, незаконный бизнес, открытый 38-лентим жителем поселка Яблоновский, действовал в период с ноября по декабрь 2020 года. Подозреваемый оборудовал помещение для проведения азартных игр. По делу за аналогичное преступление также проходит местная жительница.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 171.2 УК РФ ((незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Анастасия Донскова

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