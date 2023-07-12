Туристы раскупили билеты на поезда из Москвы в Адлер со старыми вагонами

В продаже закончились билеты в старые вагоны составов «Москва — Адлер». Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По состоянию на 12 июля таких билетов в продаже нет. На 15 июля сейчас можно купить только два билета в разных поездах по маршруту Москва — Адлер, стоимость — от 4187 рублей»,— говорится в сообщении.

Старые вагоны поездов стали включать в составы поездов РЖД, следующих в южных направлениях, из-за нехватки мест в период курортного сезона. В ФПК отметили, что в пик сезона будут задействованы 14 тыс. вагонов. Из них 85% оснащены биотуалетами, 91% — кондиционерами. На юг направят 6 тыс. вагонов.

Ранее в РЖД сообщили, что на линии выведут все действующие пассажирские вагоны, соответствующие установленным нормам. Стоимость проезда в таких вагонах будет снижена.

Анастасия Донскова

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