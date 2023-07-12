В Новороссийске в море утонул семилетний мальчик. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram.

Мэр отметил, что это второй подобный случай в городе за текущий месяц. Ранее при схожих обстоятельствах умер шестилетний ребенок.

«Прошу всех быть максимально внимательными: не оставляйте малышей без присмотра и соблюдайте все меры безопасности на воде, особенно, когда это касается детей»,— говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что ребенка вытащили из воды около 14:00 на. Пострадавшего пытались реанимировать, но мальчик скончался.

В этот же день в Анапе утонули два туриста, отправившихся купаться в море во время шторма.

Анастасия Донскова

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