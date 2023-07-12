В Сочи задержали двух туристов за драку в храме

В Сочи задержали двух приезжих, устроивших драку в храме. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Сочи Фото: пресс-служба УМВД России по Сочи

По данным ведомства, двое туристов 32 и 33 лет с тремя несовершеннолетними детьми попытались проникнуть в здание храма. Священнослужитель сделал нарушителям замечание, но они отреагировали агрессивно и набросились на людей, находившихся на территории храма, устроив драку в присутствии собственных детей.

В отношении злоумышленников были составлены протоколы по 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство с неповиновением представителю власти).

Детей до приезда матерей отправили в медучреждение.

Анастасия Донскова

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