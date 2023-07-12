Власти Воронежской области обещают не нагружать учителей лишней бюрократией

Правительство Воронежской области не будет пользоваться правом расширять на региональном уровне сверх минимального федерального списка перечень документации, которую должны вести школьные учителя. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в департаменте образования облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в июле 2022 года Минпросвещения РФ издало приказ о «снижении бюрократической нагрузки» на школьных учителей, утвердив, что они должны вести лишь пять определенных документов. За регионами оставили право «утвердить дополнительный перечень документации» для педагогов, но воронежские власти не планируют делать этого.

Таким образом учителя в регионе будут отвечать только за подготовку пяти документов из федерального перечня: рабочую программу учебного предмета, курса или модуля; журнал учета успеваемости; журнал внеурочной деятельности; план воспитательной работы; характеристики на обучающихся.

«Думаем, что коллеги в школах действительно вздохнут свободнее. Но работа эта будет постепенная, мгновенного "освобождения" ожидать не стоит»,— отметили в департаменте образования

Там добавили, что в 2022-2023 учебном году департамент образования провел более 140 «наблюдений за соблюдением требований Минпросвещения» и выдал свыше 20 предостережений «о недопустимости их нарушения». В следующем учебном году чиновники , заверили в департаменте, «проконтролируют внесение в должностные инструкции учителей исчерпывающего перечня документов, с которыми они должны работать».

Алина Морозова

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