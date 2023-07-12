Продажи новых мотоциклов в России в 2023 году выросли на 60%

В 2023 году в России выросли продажи новых мотоциклов — за первое полугодие было продано почти столько же мотоциклов, сколько за весь прошлый год, сообщает «Автостат».

Продажи выросли на 60,1%, до 15,3 тыс. шт, против 9,6 тыс. в январе-июне 2022 года. Среди брендов лидером стали Regulmoto (2 тыс. шт.), Bajaj (1,6 тыc. шт.; +11,1%) и Racer (1,6 тыс. шт.; рост в 31,5 раза).

В топ-5 регионов, где покупают больше всего новых мотоциклов, вошли Москва (1,9 тыс. шт.), Подмосковье (1,4 тыс. шт.), Свердловская область (917 шт.), Санкт-Петербург (786 шт.) и Краснодарский край (541 шт.).

Максим Вершинин

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