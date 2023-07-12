Водитель иномарки погиб при лобовом столкновении на автотрассе в Крыму

Водитель Hyundai Solaris погиб при лобовом столкновении с Volkswagen Polo на автодороге «Симферополь — Евпатория» у села Червоное в Сакском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Крым

По предварительным данным, водитель Volkswagen пытался совершить обгон в зоне, где маневр разрешен, выехал на встречную полосу. Заметив двигавшийся навстречу автомобиль, мужчина свернул вправо на обочину, пытаясь уйти от столкновения. Однако 49-летний водитель встречного Hyundai свернул в ту же сторону, из-за чего произошло столкновение.

В аварии также пострадали супруга и 15-летний ребенок погибшего. С различными травмами их доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Анастасия Донскова

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