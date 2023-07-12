Зерновой терминал КСК в Новороссийске за сезон увеличил перевалку на 46%

Зерновой терминал КСК холдинга «ДелоПортс» (входит в ГК «Дело») в Новороссийске за зерновой сезон увеличил перевалку на 46%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «ДелоПортс» Фото: пресс-служба компании «ДелоПортс»

В общей сложности в сезоне 2022–2023 года терминал обработал 7,6 млн тонн зерна. Доля КСК среди терминалов Черноморского бассейна составила 30%. В марте текущего года был зафиксирован показатель 801,5 тыс. тонн обработанного зерна.

«Рассчитываем, что благодаря слаженной эффективной работе и организации операционной деятельности терминала в следующем сезоне нам удастся превзойти достигнутый показатель перевалки, сохраняя при этом стабильно высокий уровень сервиса для клиентов»,— отметил генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

В развитие терминала холдинг «Дело» вложил 9 млрд руб. Модернизация объекта продолжается. Обработку судов ведут на трех причалах, самый глубоководный из которых способен принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн и осадкой до 15,9 м. Качество зерна проверяют сотрудники собственной лаборатории для последующей отправки грузов на экспорт.

Анастасия Донскова

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