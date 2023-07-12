Директор воронежской управляющей компании подозревается в присвоении 1,1 млн рублей

Следственное управление УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст.165 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении директора управляющей компании. Имя подозреваемого и название УК в сообщении ведомства не раскрывается.

По предварительным данным, 74-летний подозреваемый не заключил договор на оказание услуг с поставщиком холодной воды, а с помощью самостоятельно распечатанных платежных документов начислял суммы собственникам жилья за коммунальные услуги. С июля 2022-го по апрель 2023 года директор УК присвоил более 1,1 млн руб.

Недавно подобное обвинение выдвинули в отношении 33-летней руководительницы воронежской УК. С марта 2020 по май 2022 года она присвоила около 1,4 млн руб. платежей.

Алина Ковалева

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