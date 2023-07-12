Тамбовская область докапитализировала региональный фонд кредитования МСП на 119 млн рублей

В 2023 году правительство Тамбовкой области докапитализировало на 119 млн руб. региональный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что докапитализация фонда в 2023-м была в три с половиной раза более объемной, чем в 2022-м.

По данным облправительства, в 2022-2023 годах фонд всего выделил предпринимателям региона гарантии в размере 900 млн руб., что позволило местному бизнесу привлечь в банках финансирование на 1,9 млрд руб. Также было выдано микрозаймов на 1,1 млрд руб.

«За весь период работы фонда, открытого в 2015 году, фактически на 1 руб. бюджетных средств было привлечено 22 руб. из внебюджетных источников на реальные инвестиционные проекты. Сложно переоценить важность работы фонда в последние годы, когда финансовая система меняется и у бизнеса возникают некоторые сложности с привлечением капитала на внешних рынках,— отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.— Благодаря финансовой фонда бизнес оперативно решает неотложные задачи в условиях внешних санкций».

Сергей Калашников

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