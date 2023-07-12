Мотоциклиста, насмерть сбившего пятилетнюю девочку и ее отца в Темрюке, взяли под стражу

Мотоциклиста, насмерть сбившего пятилетнюю девочку и ее отца на пешеходном переходе в районе музея «Военная горка» в Темрюке, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Решение вынес Темрюкский районный суд. В представленных на заседании материалах указано, что 10 июля 36-летний водитель мотоцикла CBR не уступил дорогу пешеходам на «зебре» и въехал в группу людей. Из-за этих действий на месте погибла пятилетняя девочка. Ее 46-летний отец скончался в больнице от полученных травм. В результате аварии пострадали еще два пешехода. По данным «Ъ-Кубань», травмы также получил восьмилетний ребенок. По данным следствия, мужчина, управлявший спортбайком был в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В отношении мотоциклиста возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, без прав управления ТС).

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram