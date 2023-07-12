Суд ввел процедуру наблюдения на агрофирме «Советская Кубань» из-за неуплаты налогов

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление Межрайонной ИФНС России №10 по Краснодарскому краю и ввел наблюдение в ООО «Сельскохозяйственная компания "Советская Кубань"». Требования заявителя составляют 175,6 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СК "Советская Кубань"» зарегистрировано в станице Старовеличковской в 1993 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Бенефициаром является Андрей Симонов (владелец ООО «Динские колбасы-2»). Выручка общества в 2022 году составила 66,1 млн руб., чистый убыток — 236 млн руб.

Временным управляющим ООО «СК "Советская Кубань"» утверждена Инна Касьянова.

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 11 декабря 2023 года.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram