Господдержка животноводства на Кубани за пять лет выросла вдвое

Государственная поддержка отрасли животноводства в Краснодарском крае в 2023 году составила 2,3 млрд руб. За пять лет этот показатель увеличился вдвое, заявил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

По его словам, за этот период поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличилось на 33 тыс. голов. Господин Бурлачко напомнил, что в феврале 2023 года краевой парламент принял закон, по которому кубанские животноводы могут получить субсидию в случае снижения у них поголовья скота из-за гибели животных от различных заболеваний — в первую очередь от лейкоза — и необходимости проводить мероприятия по оздоровлению стада.

«Ранее право на субсидию за счет средств краевого бюджета имели только те отраслевики, у которых наблюдалась динамика роста численности КРС»,— отметил председатель ЗСК.

Кроме того, Юрий Бурлачко рассказал о законодательной поддержке кубанских рисоводов, развития семеноводства, виноградарства, питомниководства. Он подчеркнул, что дальнейшее сокращение объемов иностранного посадочного материала, которое сейчас наблюдается в регионе, происходит благодаря совершенствованию политики импортозамещения.

Леонид Ломакин

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