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Скончался актер театра драмы имени Кольцова, почетный гражданин Воронежской области Анатолий Гладнев

12 июля скончался актер Воронежского театра драмы имени Кольцова, народный артист РФ Анатолий Гладнев. Ему было 83 года. Об этом сообщила пресс-служба театра. Прощание с ним пройдет в 11:00 14 июля в здании театра, уточнил региональный департамент культуры.

Анатолий Гладнев родился 16 октября 1939 года в Воронеже. В 1963 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт (ныне — Воронежский государственный аграрный университет), затем — местный филиал Ленинградского государственного института театра, музыки и кино (ныне — Российский государственный институт сценических искусств). Еще во время учебы во втором вузе был принят в труппу театра драмы имени Кольцова, где проработал почти 60 лет. С 1964 года артист сыграл более ста ролей.

В 2019 году господин Гладнев был удостоен звания почетного гражданина Воронежской области.

Алина Морозова

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