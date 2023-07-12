Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Метеорологи рассказали, почему нельзя «расстрелять» смерчи в Туапсе

Главный синоптик Туапсинского района Светлана Дементьева заявила, что смерчи над морем «расстрелять» нельзя, поскольку такой технологии нет. Об этом госпожа Дементьева рассказала в интервью «Туапсинским вестям».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

«Пока что ни в одной стране мира не могут справиться с этим опаснейшим природным явлением»,— цитирует издание заявление синоптика.

Однако в настоящее время специалисты могут сделать прогноз о формировании опасного метеоявления и предупредить население о возможной угрозе. Оповещением об экстремальных погодных явлениях занимаются сотрудники экстренных служб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...