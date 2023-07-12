Метеорологи рассказали, почему нельзя «расстрелять» смерчи в Туапсе

Главный синоптик Туапсинского района Светлана Дементьева заявила, что смерчи над морем «расстрелять» нельзя, поскольку такой технологии нет. Об этом госпожа Дементьева рассказала в интервью «Туапсинским вестям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Пока что ни в одной стране мира не могут справиться с этим опаснейшим природным явлением»,— цитирует издание заявление синоптика.

Однако в настоящее время специалисты могут сделать прогноз о формировании опасного метеоявления и предупредить население о возможной угрозе. Оповещением об экстремальных погодных явлениях занимаются сотрудники экстренных служб.

Анастасия Донскова

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