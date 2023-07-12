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Суд признал незаконной регистрацию епархией права собственности на муниципальное здание в центре Ярославля

Арбитражный суд Ярославской области признал отсутствующим зарегистрированное за Ярославской епархией РПЦ право собственности на здание по адресу Богоявленская площадь, 4. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в суд обратился Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля (КУМИ), который не согласился с регистрацией в 2022 году права собственности епархии на муниципальное здание.

Как установил суд, в 1992 году здание было переведено из жилого в нежилое и стало муниципальной собственностью. В 1994 году здание было передано мэрией в пользование Ярославскому епархиальному управлению для проведения реконструкции. В том же году между мэрией и епархией был заключен срочный договор безвозмездного пользования. Епархия провела реконструкцию, в результате которой площадь увеличилась с 697,3 кв.м. до 837,1 кв.м., у него появилась пристройка. В 2007 году мэрия передала здание после реконструкции епархии уже в бессрочное пользование. В 2004 году здание получило статус выявленного объекта культурного наследия.

«При этом после реконструкции здание в эксплуатацию в установленном законом порядке не вводилось… Комитет обращался в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права собственности на здание после реконструкции, однако в государственной регистрации права было отказано»,— говорится в решении суда.

Ярославская епархия попыталась оформить здание в собственность в 2011 году.

«Епархия обращалась в мэрию города Ярославля с просьбой передать здание в собственность Епархии (письмо № 165 от 11.03.2011). В связи с тем, что здание не имеет религиозного назначения, в передаче здания в собственность Епархии было отказано»,— говорится в решении арбитражного суда.

20 апреля 2022 года Росреестр все же зарегистрировал право собственности епархии. Основанием для этого, как указано в решении суда, стало регистрационное удостоверение от 1994 года, выданное государственным предприятием технической инвентаризации Ярославской области. В нем указано, что нежилое здание № 4 на Богоявленской площади зарегистрировано на праве собственности за Епархиальным управлением на основании постановления мэра города Ярославля от 27.04.1994 № 555. Как установил суд, именно это постановление передавало здание в пользование епархии, а не в собственность. Кроме того, по мнению суда, предприятие технической инвентаризации не обладало на тот момент полномочиями по регистрации права собственности, а вело лишь учет объектов.

При этом КУМИ не заявлял требований о возврате здания, потому что в комитете считают действующим договор бессрочного пользования с епархией. Городские власти посчитали незаконной лишь регистрацию права собственности епархией в 2022 году. С этой позицией согласился и суд.

В Ярославской епархии сложившуюся ситуацию назвали «ошибкой» и «недоумением». «Суд признал ошибку предыдущего органа, который осуществил регистрацию права в 1994 году, не имея соответствующего документа-основания. Епархия продолжит работу по нормализации статуса этого здания»,— сообщил «Ъ-Ярославль» пресс-секретарь епархии Александр Сатомский. В епархии не пояснили, будут ли обжаловать решение суда. Сейчас в здании расположены паломнический центр и магазин религиозных товаров.

Это не первый имущественный спор между городскими властями и епархией. В 2022 году суд вернул по иску прокуратуры муниципальную землю, выделенную епархии для религиозной деятельности, но перепроданную ею частным фирмам.

Антон Голицын

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