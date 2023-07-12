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Власти рассказали о состоянии крокодилов на ферме в Ольгинке после наводнения

Обитатели крокодиловой фермы в Ольгинке находятся в полном порядке после наводнения в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В соцсетях жители района обеспокоились, не смыло ли крокодиловую ферму в Ольгинке. По информации администрации Новомихайловского городского поселения, наводнение не затронуло организацию.

Ночью 12 июля в Туапсинском районе прошли мощные ливни. В результате произошло подтопление сразу 11 поселений. В муниципалитете разрушились четыре моста, повредились соцобъекты, вода зашла на территорию 650 домов. Во время стихии без вести пропали четыре человека.

Татьяна Ручкина

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