Власти рассказали о состоянии крокодилов на ферме в Ольгинке после наводнения

Обитатели крокодиловой фермы в Ольгинке находятся в полном порядке после наводнения в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В соцсетях жители района обеспокоились, не смыло ли крокодиловую ферму в Ольгинке. По информации администрации Новомихайловского городского поселения, наводнение не затронуло организацию.

Ночью 12 июля в Туапсинском районе прошли мощные ливни. В результате произошло подтопление сразу 11 поселений. В муниципалитете разрушились четыре моста, повредились соцобъекты, вода зашла на территорию 650 домов. Во время стихии без вести пропали четыре человека.

Татьяна Ручкина

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