В Туапсинском районе количество подтопленных территорий увеличилось до 650

Количество подтопленных придомовых территорий после разгула стихии в Туапсинском районе увеличилось до 650. Вода зашла в 290 домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района
Сотрудники МЧС России помогают людям и откачивают воду с подтопленных территорий при помощи спецтехники. В работах задействованы более 100 спасателей. Всего к ликвидации последствий наводнения привлекли 268 человек и 66 единиц техники.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко ранее сообщал, что в результате ливня оказались подтопленными 329 домов. Кроме того, в муниципалитете смыло четыре моста, повредились детсады, школы, стадион, объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры.
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