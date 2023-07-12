Экс-игрок «Локомотива» вылечился от игромании

Бывший нападающий ярославского ХК «Локомотив» Даниил Апальков вылечился от зависимости от азартных игр и сейчас возвращается в хоккей. Об этом спортсмен рассказал в интервью allhockey.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт ХК «Локомотив» Фото: Официальный сайт ХК «Локомотив»

По словам Даниила Альпакова, карьера хоккеиста начала рушиться после ухода из «Локомотива». В 2019 году Альпаков перешел в ХК «Динамо» Москва в обмен на денежную компенсацию клубу. В московском клубе спортсмен получил травмы, в последующем заболел коронавирусом, выступая за ХК «Сочи».

«Когда перед ХК "Сочи" лег на карантин, то подумал — попробую зайти в онлайн-казино. В итоге там я проиграл все, что у меня было. Залез в долги. Голова была словно в тумане, там суммы улетали такие, что с ума сойти. А я даже не осознавал. Я совершал несвойственные мне поступки — обманывал, лгал. Думал, что все всегда будет хорошо. Я же в хоккее, контракт есть и дальше будет. Но все начало рушиться. И это закономерно. Сколько сил я вложил в построение карьеры в спорте, и все улетучилось. Сейчас я потихоньку восстанавливаю ущерб»,— рассказал экс-лидер «Локомотива». При этом он отметил, что время от времени играл в казино на протяжении многих лет.

После лечения в реабилитационном центре спортсмен снова вышел на лед. Сейчас он тренируется на сборах в Москве и готов к контракту с любой командой. «Я готов, какая бы команда меня не подписала, думаю, что она не пожалеет. Все мои лидерские, бойцовские качества и готовность помочь молодежи в команде — при мне»,— отметил Даниил Альпаков.

Даниил Альпаков сыграл 516 матчей за «Локомотив», «Динамо» и «Сочи», в которых он набрал 200 очков. В молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2012 года. Последним клубом перед перерывом стал ангарский «Ермак».

Алла Чижова