Жителя Белореченского района осудили на 17 лет за поджог знакомой

Жителю Белореченского района Алексею Королиди назначили 17 лет лишения свободы в колонии особого режима, с ограничением свободы на год. Его признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

22 февраля 2023 года мужчина пришел в гости к своему приятелю, где также находились две их знакомые. После распития алкоголя Алексей Королиди остался наедине с одной из женщин. Он начал оказывать ей знаки внимания, но получил отказ в грубой форме. Тогда мужчина принес из соседней комнаты канистру с бензином, облил женщину и поджег ее зажигалкой. Женщина загорелась, но мужчина никак не отреагировал. На крики женщины прибежал хозяин дома и накрыл ее курткой, чтобы потушить. Однако от полученных ожогов женщина скончалась в больнице.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В судебном заседании он признал вину частично, заявив, что считает себя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины.

Краснодарский краевой суд признал Королиди виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Его лишили свободы на 17 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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