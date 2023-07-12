«Соперники россиян были выше классом»

Два российских теннисиста проиграли в четвертьфинале Уимблдона. Роман Сафиуллин уступил итальянцу Яннику Синнеру в четырех сетах. С тем же счетом (1:3) проиграл легендарному Новаку Джоковичу Андрей Рублев. Теперь Джокович и Синнер сыграют в полуфинале. За всем происходящим на кортах Лондона следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge, Reuters Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Соперники россиян, вне всякого сомнения, были выше классом. Например, итальянец Янник Синнер — восьмая ракетка мира, а Роман Сафиуллин до этого Уимблдона держался в конце первой сотни. Сафиуллин без сомнения талантливейший теннисист. Он даже выигрывал Australian Open среди юниоров, но потом были травмы, и в 25 лет он пытается наверстать упущенное. Стоит сказать, что трибуны ему благоволили, все-таки традиции в Англии — вещь живучая, а на Уимблдоне принято поддерживать теннисистов, которые слабее или уступают в счете.

Но все это Сафиуллину не помогло. Он смог взять у Синнера только один сет и покидает турнир. Что касается Рублева, то он вообще показал нереальный теннис. К сожалению, играл Андрей против одного из лучших теннисистов планеты Новака Джоковича. Поэтому, когда россиянин взял у серба первый сет (6:4), у многих перехватило дыхание. Кстати, Рублеву трибуны тоже аплодировали от души. И было за что. Порой россиянин играл потрясающе. Комментаторы с трудом подбирали слова, чтобы описать то, что делал Рублев на корте:

«Браво, Рублев! Невероятнейший розыгрыш, мурашки по телу пошли от того, как он покрывает корт. Он не выключился из эпизода, даже когда Новак Джокович сыграл этот пойнт у сетки. Это блокбастер, это триллер».

Но Джокович есть Дждокович. Как бы не был хорош россиянин, все закончилось победой серба — 3:1. И, судя по тому, что он сказал после своего очередного триумфа, шансов у его следующего соперника — итальянца Янника Синнера — немного:

«Я знаю, что все они хотят меня обыграть. Но я еще непобедим».

А российские поклонники тенниса теперь все надежды на Уимблдоне возлагают на Даниила Медведева, который играет с американцем Кристофером Юбэнксом. Причем в этом четвертьфинале Медведев является фаворитом, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков:

«С учетом того, как сейчас играет Медведев, как он провел свои последние встречи, думаю, он является фаворитом. Юбэнкс с точки зрения риска показывает нечто феноменальное, и такой теннис всегда основан на предубеждении, что всю жизнь везти не может».

Матч Медведев—Юбенскс должен состоятся 12 июля. Начало встречи запланировано на 16:30, но вовремя такие игры стартуют редко. Так что, скорее всего, начнут ближе к вечеру. Во втором четвертьфинальном матче, который должен пройти также в среду, сойдутся испанец Карлос Алькарас и датчанин Хольгер Руне. Победители сегодняшних встреч сыграют в полуфинале Уимблдона между собой. Букмекеры считают, что это будут Медведев и Алькарас. Посмотрим, сбудутся ли эти прогнозы.

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