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«Соперники россиян были выше классом»

Владимир Осипов — об итогах 1/4 Уимблдонского турнира

Два российских теннисиста проиграли в четвертьфинале Уимблдона. Роман Сафиуллин уступил итальянцу Яннику Синнеру в четырех сетах. С тем же счетом (1:3) проиграл легендарному Новаку Джоковичу Андрей Рублев. Теперь Джокович и Синнер сыграют в полуфинале. За всем происходящим на кортах Лондона следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Соперники россиян, вне всякого сомнения, были выше классом. Например, итальянец Янник Синнер — восьмая ракетка мира, а Роман Сафиуллин до этого Уимблдона держался в конце первой сотни. Сафиуллин без сомнения талантливейший теннисист. Он даже выигрывал Australian Open среди юниоров, но потом были травмы, и в 25 лет он пытается наверстать упущенное. Стоит сказать, что трибуны ему благоволили, все-таки традиции в Англии — вещь живучая, а на Уимблдоне принято поддерживать теннисистов, которые слабее или уступают в счете.

Почему Роман Сафиуллин проиграл Яннику Синнеру

Почему Роман Сафиуллин проиграл Яннику Синнеру

Но все это Сафиуллину не помогло. Он смог взять у Синнера только один сет и покидает турнир. Что касается Рублева, то он вообще показал нереальный теннис. К сожалению, играл Андрей против одного из лучших теннисистов планеты Новака Джоковича. Поэтому, когда россиянин взял у серба первый сет (6:4), у многих перехватило дыхание. Кстати, Рублеву трибуны тоже аплодировали от души. И было за что. Порой россиянин играл потрясающе. Комментаторы с трудом подбирали слова, чтобы описать то, что делал Рублев на корте:

«Браво, Рублев! Невероятнейший розыгрыш, мурашки по телу пошли от того, как он покрывает корт. Он не выключился из эпизода, даже когда Новак Джокович сыграл этот пойнт у сетки. Это блокбастер, это триллер».

Но Джокович есть Дждокович. Как бы не был хорош россиянин, все закончилось победой серба — 3:1. И, судя по тому, что он сказал после своего очередного триумфа, шансов у его следующего соперника — итальянца Янника Синнера — немного:

«Я знаю, что все они хотят меня обыграть. Но я еще непобедим».

А российские поклонники тенниса теперь все надежды на Уимблдоне возлагают на Даниила Медведева, который играет с американцем Кристофером Юбэнксом. Причем в этом четвертьфинале Медведев является фаворитом, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков:

Как Новак Джокович достучал до пятой сотни

Как Новак Джокович достучал до пятой сотни

«С учетом того, как сейчас играет Медведев, как он провел свои последние встречи, думаю, он является фаворитом. Юбэнкс с точки зрения риска показывает нечто феноменальное, и такой теннис всегда основан на предубеждении, что всю жизнь везти не может».

Матч Медведев—Юбенскс должен состоятся 12 июля. Начало встречи запланировано на 16:30, но вовремя такие игры стартуют редко. Так что, скорее всего, начнут ближе к вечеру. Во втором четвертьфинальном матче, который должен пройти также в среду, сойдутся испанец Карлос Алькарас и датчанин Хольгер Руне. Победители сегодняшних встреч сыграют в полуфинале Уимблдона между собой. Букмекеры считают, что это будут Медведев и Алькарас. Посмотрим, сбудутся ли эти прогнозы.

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