Завершением строительства Богатырского проспекта за 79 млн рублей займется «Лесстройресурс»

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга определил подрядчика на выполнение завершающих работ по строительству Богатырского проспекта — на участке между Яхтенной и Стародеревнской улицами.

Согласно данным сайта госзакупок, два контракта на общую сумму 79,6 млн рублей будут подписаны с ООО «Лесстройресурс». Компания выполнит дорожные работы и обустроит покрытие проезжей части.

«Ъ-СПб» писал, что та же компания ранее выиграла еще четыре конкурса по строительству Богатырского проспекта с общей стоимостью более 158 млн руб. Подрядчик проложит на объекте тепловые сети, а также сети водоотведения и водоснабжения, обустроит наружное освещение, тротуар и установит бортовые камни.

ООО «Лесстройресурс» зарегистрировано в 2018 году в Петербурге. Основателем организации выступал Алексей Роос, в 2019 году весь уставный капитал перешел Роману Лукину. В настоящий момент владельцем является Виктор Скоробулатов. В 2022 году выручка компании составила 80,3 млн рублей, чистая прибыль 1,8 млн руб.

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