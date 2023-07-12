Мотоциклиста, сбившего в Усть-Лабинске подростка, арестовали на два месяца

Мотоциклиста, сбившего в Усть-Лабинске 13-летнего мальчика и покинувшего место ДТП, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вечером 25 июня 2023 года в парковой пешеходной зоне озера «Копытце» 59-летний водитель мотоцикла «Ява» наехал на 13-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель скрылся с места аварии.

В отношении него возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.264 УК РФ. Усть-Лабинский районный суд назначил ему два месяца под стражей.

Татьяна Ручкина

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