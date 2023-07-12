В Ярославской области перед судом предстанут организаторы нарколаборатории

В Ярославской области трое жителей других регионов обвиняются в производстве более 150 кг наркотиков и покушении на незаконный сбыт. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

По версии следствия, три человека из Воронежской, Кировской и Челябинской областей приехали в Переславский район и купили дачу, на которой планировали создать нарколабораторию. В период с марта по декабрь 2022 года они оснастили дачу лабораторным оборудованием для кустарного производства наркотиков и изготовили более 150 кг наркотических смесей. Соучастница выполняла роль курьера, который должен был развозить наркотики в другие регионы РФ для продажи. Однако правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность, задержали обвиняемых и изъяли произведенные наркотики.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Ярославский областной суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова